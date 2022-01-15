بعد أن كان متأخرًا.. "حمزي" يقود "ضمك" للتغلب على "الطائي"

قاد اللاعب منصور حمزي، فريقه "ضمك" للتغلب على الطائي، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز ضمك بهدفين لهدف.

بداية الأهداف كانت عن طريق دينر محترف الطائي لفريقه في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل منصور حمزي في الدقيقة 42، ثم يضيف نفس اللاعب هدف الفوز لضمك في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك من النقاط، إلى النقطة رقم 29؛ في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 18.