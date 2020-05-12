البحرين تعلن: تسجيل تاسع وفاة بفيروس "كورونا"

ثمانيني كان يعاني من أمراض مزمنة

سجّلت وزارة الصحة البحرينية تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة أن الحالة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عامًا كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وكانت البحرين قد سجّلت أمس 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 02:21 PM

ثمانيني كان يعاني من أمراض مزمنة

البحرين تعلن: تسجيل تاسع وفاة بفيروس "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت وزارة الصحة البحرينية تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة أن الحالة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عامًا كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وكانت البحرين قد سجّلت أمس 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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