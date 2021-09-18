الجزائر تنكس العلم 3 أيام حداداً على "بوتفليقة"

غداة الإعلان عن وفاته

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام، حتى الاثنين في جميع أنحاء البلاد، حداداً على وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الرسمي، مساء أمس، وفاة "بوتفليقة"، عن عمر يناهز 84 عاماً.


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18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443 04:55 PM

غداة الإعلان عن وفاته

الجزائر تنكس العلم 3 أيام حداداً على "بوتفليقة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام، حتى الاثنين في جميع أنحاء البلاد، حداداً على وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الرسمي، مساء أمس، وفاة "بوتفليقة"، عن عمر يناهز 84 عاماً.


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