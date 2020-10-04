كورونا في 5 دول.. فرنسا تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية و2279 إصابة جديدة بألمانيا

المكسيك تسجل 388 وفاة جديدة.. وغامبيا تعتزم إعادة فتح مجالها الجوي و6 حالات بموريتانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2279 إصابة إلى 299 ألفًا و237 حالة في المجمل.

وأوضح الإحصاء تسجيل حالتيْ وفاة جديدتين؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9529.

المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت، تسجيل 4863 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و388 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن 757953 إصابة و78880 وفاة. وتشير التقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير؛ وذلك نظرًا لقلة الاختبارات.

فرنسا

قالت السلطات الفرنسية مساء السبت: إن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن 16 ألفًا و972 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء الرقم القياسي الجديد بعد أكثر من أسبوع بقليل من تسجيل الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة في فرنسا خلال يوم واحد بتسجيل 16 ألفًا و96 حالة في 24 سبتمبر الماضي.

وشهدت فرنسا حتى الآن تسجيل حوالى 32 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

غامبيا

كشفت الدورة الثامنة للمؤتمر الصحفي الوزاري الغامبي المنعقد مؤخرًا أن من المتوقع أن تعيد غامبيا فتح مطارها أمام الرحلات الدولية، وسط لوائح صحية مشددة، بحلول نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وأوردت وكالة غامبيا للأنباء تأكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الغامبية، أن مشروع تجديد المطار الذي يشرف على نهايته، يهدف إلى تحسين بيئة العمل في المطار، وجعله أكثر أمانًا وفعالية وكفاءة وتنافسية، وسيتم بالتوازي مع ذلك اتخاذ تدابير وقائية وتخفيفيه من أجل تعزيز العمليات الآمنة والفعالة للنقل الجوي والركاب والطيارين والأطقم في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا.

موريتانيا

سجلت موريتانيا 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 7517 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 162 حالة.