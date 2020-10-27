"جدوى للاستثمار" تطلق صندوق النفقة الوقفي.. بالتعاون مع "العدل"

لتحسين جودة الحياة وتوفير العيش الكريم وتقديم المعونة للأسر المستحقة

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في المنطقة، عن إطلاق صندوق النفقة الوقفي بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العيش الكريم وتقديم المعونة للأسر المستحقة للنفقة.

وتتيح صناديق الأوقاف في المملكة العربية السعودية إمكانية إدارة التبرعات والأوقاف التابعة لها عبر متخصصين في إدارة الاستثمارات بهدف تنمية وتنويع مصادرها المالية.

ويعدّ صندوق النفقة الوقفي صندوقاً استثمارياً متعدد الأصول ومتوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمارات الوقفية تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية.

وتدير شركة جدوى للاستثمار الصندوق، بهدف حماية وتنمية الوقف عبر اعتماد استراتيجيات استثمارية متوازنة على المستوى المحلي والعالمي وفي جميع فئات الأصول المتوافقة مع الضوابط الشرعية.

وقال مدير عام صندوق النفقة المكلف، المهندس عبدالملك بن محمد السعيد: منذ بدء صندوق النفقة في 15 ذي القعدة 1438هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (679)، تم مساعدة قرابة عشرة آلاف مواطن ومواطنة، ونتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة بعد إطلاق صندوق النفقة الوقفي بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وأود بهذه المناسبة أن أدعو الجميع للمشاركة في تحقيق هذا الهدف، كما أسال الله تعالى أن يبارك في الجهود الساعية إلى تلبية احتياجات جميع المستفيدين.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري: نحن فخورون بإطلاق صندوق النفقة الوقفي الذي يهدف إلى تحقيق مقومات العيش الكريم للمحتاجين في مجتمعنا، حيث إن دعم القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية هو أحد أهدافنا الرئيسة في شركة جدوى.

وأضاف: نحن عازمون على تكريس جميع إمكاناتنا في مجال إدارة الاستثمارات لاستثمار صندوق النفقة الوقفي بالطريقة الأمثل في جميع الأسواق وفئات الأصول، كما أتوجه بالشكر لوزارة العدل على ثقتهم المتواصلة في قدراتنا كمدير للاستثمارات الوقفية".

وقالت "جدوى للاستثمار": يمكن مشاركتنا في الأجر وتحقيق الأهداف الخيرية للصندوق بالوقف أو التبرع أو الصدقات من خلال التحويلات المصرفية، وذلك بإرسال المبالغ النقدية إلى الحسابات المصرفية الخاصة بـصندوق النفقة www.nafaqah.sa ، أو عبر إنشاء حساب استثماري في موقع شركة جدوى للاستثمار www.jadwa.com.