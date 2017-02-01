STC العلامة التجارية الأولى والأكثر قيمة في الشرق الأوسط

ارتفعت إلى 6.2 مليار دولار بنسبة 11٪ خلال 2016م

أعلنت شركة "براند فاينانس" العالمية عن ارتفاع قيمة العلامة التجارية لشركة الاتصالات السعودية "STC" إلى 6.2 مليار دولار أمريكي، محققة ارتفاعا بنسبة 11٪ خلال العام 2016م، لتصبح بذلك العلامة التجارية الأكثر قيمة في المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.



وعلق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة براند فاينانس ديفيد هايغ، قائلا: "إن شركة الاتصالات السعودية STC تمضي قدماً في طريق "الأنسنة" وجذب المساهمين بطريقة جديدة وعصرية، والتي تعكس تحسين الصورة لدى العملاء من خلال كونها الشركة المفضلة والملبية لمتطلباتهم، والدلالة الواضحة على نجاحها في هذا الصدد هو زيادة خمس نقاط في مؤشر قوة علامتها التجارية، محققة بذلك المركز الأول في المنطقة، ومتجاوزة الخطوط الجوية الإماراتية بعد سنوات من هيمنتها على المركز الأول".



وتعليقاً على هذا التصنيف العالمي الجديد لشكة STC، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد بن حسين البياري، أن نمو وارتفاع العلامة التجارية للشركة "يعكس المكانة التي حققتها لدى عملائها ومساهميها، وتفضيلها من قبل ملايين العملاء حول العالم كمزود لخدمات الاتصالات.



وقال الدكتور "البياري" إن ارتفاع قيمة العلامة التجارية للاتصالات السعودية، سينعكس إيجاباً على قيمتها الاقتصادية المستقبلية كمجموعة، خصوصاً بعد تحقيقها زيادة في قيمة علامتها التجارية بنسبة 11% مؤكداً التزام الشركة بالحفاظ على تلك المكتسبات وثقة العملاء من خلال التطوير المتواصل للأعمال، والمنتجات، والخدمات، وطرح الحلول المبتكرة في قطاع الاتصالات".



جدير بالذكر؛ أن شركة براند فاينانس هي الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال تصنيف وتقييم العلامات التجارية ومقرها لندن وتتواجد في أكثر من عشرين بلد حول العالم منذ أكثر من عشرين عاما، كما أن تقييم العلامات التجارية الذي حصلت شركة الاتصالات السعودية بموجبه على المركز الأول تم وفق عدد من الشروط والمعايير من ضمنها أداء الشركة المالي وملاءتها المالية، وجدارة العلامة التجارية وربطها بمعيار الولاء الذي تحصل عليه من عملائها.

