"الملكية الفكرية" تتلف 3.5 مليون مصنّف منتهِك للحقوق

بين مواد مكتوبة ومرئية وسمعية.. في إطار جهود الهيئة

أفاد المتحدث الإعلامي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي بأن الهيئة أتلفت 3.5 ملايين مصنف منتهِك لحقوق الحماية الفكرية، توزعت بين مواد مكتوبة ومرئية وسمعية، ضمن أحدث جهود الهيئة التي أنشئت في عام 2018م ضمن برنامج التحول الوطني 2030م.

جاء ذلك في الندوة التي أقيمت اليوم، بعنوان "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، مشاركة نورة العماري والدكتور الهنوف الدباسي من الهيئة، بمسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م، ضمن فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يستمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، متضمناً ندوات وجلسات يتحدث فيها قادة صناعة النشر محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار "الحكمي"، في مداخلته التي قدّمها في الندوة، إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقوم بدور كبير في حماية الملكية الفكرية في جميع المجالات سواء كانت علامات تجارية أو برامج أو مواد مكتوبة أو مرئية أو مسموعة.

وأضاف أن ثلاث جهات دُمجت في الهيئة لتسهيل وصول المستثمرين في هذه المجالات والاستفادة من ريادة الأعمال في المملكة.

من جهتها، بيّنت نورة العماري أن الهيئة أنشأت عيادات استشارية تقدم المشورة للأفراد والشركات حول كيفية حماية وتطوير العمل والإنتاج الإبداعي والابتكاري، مشيرة إلى القيمة غير الملموسة للملكية الفكرية باعتبارها "قيمة تؤثر وتميز مبدعاً عن آخر".

وأشارت الدكتورة الهنوف الدباس إلى أن الجهة التي تفصل في نزاعات الملكية الفكرية هي المحاكم التجارية، مبنية أن الأفكار لا تُحمى إلا إذا جُسّدت في عمل مكتوب أو مرئي أو مسموع.