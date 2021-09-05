موجز "سبق": المملكة في صدارة "العشرين" رقميًّا.. وعودة الدراسة حضوريًّا.. والصادرات السعودية تُسجِّل رقمًا تاريخيًّا

طائرة مساعدات تطير إلى تونس بتوجيه الملك.. وأمريكا تعلن انتهاء عملية انسحابها من أفغانستان

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.



وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها حلول المملكة في المرتبة الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.



كما استهل الأسبوع أحداثه بعودة طلاب المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12- 18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا، وذلك بعد انقطاع دام نحو عام ونصف العام؛ من جراء جائحة "كورونا"، في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في شهر يونيو.



كما شهد الأسبوع المنقضي تتويج البطل البارالمبي عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة في طوكيو 2020، فيما كشفت وزارة العدل، عن أبرز ملامح آلية احتساب التكاليف القضائية في النظام.



وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة انتهاء عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، لتضع أطول حرب في التاريخ الأمريكي أوزارها أخيرًا.



وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:



المملكة في صدارة دول "العشرين"

صُنفت المملكة العربية السعودية الثانية عالميًا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية. وبنى التقرير بياناته وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

https://sabq.org/yNXTSf



الصادرات السعودية غير النفطية تدخل التاريخ

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021م، حيث بلغت 23.5 مليار ريال؛ منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير، بينما في الشهر نفسه من عام 2020، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال، وتجاوزت حاجز 20 مليارًا في أشهر مارس وإبريل ومايو بشكلٍ متتابع لأول مرة.

https://sabq.org/qTkgtP



العودة إلى المدارس

بعد نحو عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، عاد في مستهل الأسبوع الماضي طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12- 18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي؛ وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي، بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استمرار الرحلة التعليمية.

https://sabq.org/Lp4gsC



"القرشي" يتوج ببرونزية البارالمبياد

استطاع البطل عبدالرحمن القرشي إدخال الفرحة إلى قلوب السعوديين بعد إحرازه الميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة، وذلك في دورة الألعاب البارالمبية، المقامة حاليًا في طوكيو في اليابان.

https://sabq.org/PdG2hF

https://sabq.org/dL6x52



اتفاق سعودي عراقي لزيادة التبادل التجاري

اتفقت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ، كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

https://sabq.org/gQLmvd



بشهادة "بلومبيرج" السعودية الأنجح في التصدي لـ"كورونا"

أشادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بالسعودية قائلة إنها سنت واحدة من أكثر القواعد والقوانين صرامة في العالم لمواجهة وباء كورونا "كوفيد - 19" على عكس الواقع المرير الذي يحدث من الولايات المتحدة إلى فرنسا.

https://sabq.org/pVzBfy



وزارة العدل تكشف آلية حساب التكاليف القضائية

كشفت وزارة العدل، عن أبرز ملامح آلية احتساب التكاليف القضائية في النظام، وأوضحت أن فرض تكاليف قضائية على الدعاوی سيكون بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وسوف تحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

https://sabq.org/4Sc9DZ



قرار سفر المحصنين داخليًا يدخل حيز التنفيذ

دخل الأربعاء الماضي قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية الذي كانت قد أعلنته الخطوط السعودية حيز التنفيذ، حيث لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمَن أكمل جرعتيْن من لقاح كورونا ماعدا الفئات غير الملزمة باللقاح.

https://sabq.org/jgxr4W



مساعدات سعودية تطير إلى تونس

وصلت إلى تونس طائرة مساعدات تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

https://sabq.org/kR5jNB



حاولت المشاركة في العرضة فصدها رجالها

تداول المغردون مقطع فيديو لسيدة اقتحمت مسرح خيرات الباحة أثناء أداء العرضة، ورد فعل المنظمين تجاهها، إذ طلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض؛ ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من على المسرح؛ لأنها مخالفة للتعليمات، فاستجابت له، وغادرت أرض المسرح على الفور.

https://sabq.org/4G5ZDx

https://sabq.org/R6kGMZ



أمريكا تعلن انتهاء أطول حرب في تاريخها

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، انتهاء عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، لتضع أطول حرب في التاريخ الأمريكي أوزارها، متوعدًا تنظيم "داعش" خراسان بمحاسبته على التفجيرات.

https://sabq.org/chyLCB