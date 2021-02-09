أمانة "الشمالية" تغلق 49 منشأة مخالفة

بعد تنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية

نفّذت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين عبر الفرق الرقابية، 633 جولة رقابية على المنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفةً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشددت على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون؛ حفاظاً على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".