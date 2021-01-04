"حركية" تعقد جمعيتها العمومية لعام 2020.. عن بُعد

اعتمدت الخطة التشغيلية للعام الجاري وقوائم المركز المالي لعام 2019

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) اجتماع الجمعية العمومية للعام 020، عن بُعد.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة، المهندس ناصر بن محمد المطوع، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومندوبي مكتب المراجعة المالية، سائلاً الله -تبارك وتعالى- أن يكلل الجهود بالنجاح والتوفيق، لما فيه خدمة مستفيدي الجمعية والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم مدير عام الجمعية، محمد بن سعد الحمالي، شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة؛ على حضورهم واهتمامهم بما تقدمه حركية من رعاية وبرامج خدمية، ومبادرات هادفة للمستفيدين.

واستعرض "الحمالي" المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق في دورته الثالثة، والمنتهية في 28/10/ 2019م. كما وافقت على التقرير السنوي للجمعية لعام 2019، والذي احتوى كافة البرامج والمبادرات والأنشطة التي قدمتها الجمعية للمستفيدين خلال 2019 م. إضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2021.

وتم اعتماد قوائم المركز المالي لعام 2019م، وأيضًا اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2021، لتنفيذ مشاريع الجمعية كمشروع النقل، والتأهيل العلاجي، وصيانة الكراسي، والزواج وغيرها، وفق عمل مؤسسي منظم، وجدول زمني محدد، ومعايير جودة عالية. وإطلاق مبادرات متميزة، تسعى حركية من خلالها للحصول على التميز والإتقان في أدائها.