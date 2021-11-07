بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا

سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.
إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.