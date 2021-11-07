بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.