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لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث

"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT"

استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.