بيرسيبوليس يضرب موعداً مع النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

عقب تخطيه باختاكور الأوزبكي بثنائية

ضرب بيرسيبوليس الإيراني موعداً مع نظيره النصر في الدور قبل النهائي بعد فوزه على باختاكور الأوزبكي 2-0 اليوم الأربعاء، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

سجل المهاجم عيسى آل كثير هدفي الفوز لبيرسيبوليس في الدقيقتين 49 و66.

وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط جلال الدين مشاريبوف في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا يوم السبت 3 أكتوبر.