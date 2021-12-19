مدارس تعليم الرياض تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي 2021م .. غدًا

في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري» والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي الاحتفاء انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم الخالدة ولغة البلاد الرسمية، وبمكانتها العالمية وحضورها المتفرد كونها أكثر اللغات الإنسانية انتشارًا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه "العربية" في تعزيز روابط التواصل العلمي والثقافي والحضاري مع الشعوب والأمم المختلفة، وفي كونها أداة لتبادل شتى العلوم والمعارف وَوسيلة لترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش بين مختلف الشعوب الإنسانية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن مشروع الاحتفاء باللغة العربية في المدارس يأتي بهدف رفع الوعي بمكانة "العربية" وتاريخ وتراثها وتطورها و ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالعربية كونها لغة القرآن وإحدى مكونات الهوية الإسلامية الوطنية عبر إقامة عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات، إلى جانب حث المجتمع التعليمي على استخدام اللغة الفصحى وحمايتها من التراكيب الدخيلة للغات الأجنبية واللغة العامية وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه "العربية ".

ودعا "الوهيبي" مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، مؤكدًا على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُبزر أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية، مشددًا على الأخذ بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات.