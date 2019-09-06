الجمعية الخيرية بتربة تنفّذ برنامج "عودًا حميدًا" للأيتام بمناسبة بدء العام الدراسي

تخلله فقرات فنية ومسابقات وتوزيع هدايا وحقائب مدرسية

نفّذت الجمعية الخيرية بتربة -ممثلة في فريق "بذور الخير" التطوعي- برنامج "عودًا حميدًا" للأيتام المستفيدين من الجمعية، بقيادة شيمة بنت محمد البقمي، مسؤولة الأيتام بالجمعية.

ويهدف البرنامج لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال وذويهم ومشاركتهم فرحتهم؛ حيث تم عمل مسابقات وأنشطة ومنها: الرسم، والنقش، والرسم على الوجه، وورشة عمل، والسحوبات على الجوائز (١٠ جهاز آيباد) وغيرها؛ للاحتفال بالعام الدراسي الجديد، وتعزيز حب الدراسة لتحقيق الطموح.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الحقائب والمستلزمات الدراسية، وكذلك تسليم قسائم شرائية بقيمة 120 ريالًا لكل طالب، من أبناء المستفيدين من الجمعية لشراء احتياجاتهم المدرسية.

وحضرت الحفل، مشرفات مركز التنمية بتربة؛ فيما قدمت الجمعية الخيرية بتربة، الشكر الجزيل لشركاء النجاح والمساهمين في دعم البرنامج.



