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أكد حرصه على أداء الأمانة تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر وخدمةً للدين والوطن

"آل سوار" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا بمجلس الشورى

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن سالم بن مصلوم آل سوار، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه عضواً بالمجلس.

وعبّر الدكتور "آل سوار"، عن سعادته الكبيرة بهذه الثقة الغالية قائلاً: "أدعو الله أن يوفقنا لأداء الأمانة تحقيقاً لطموحات وتطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله وخدمةً للدين والوطن".

ودعا الله جل أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة وأن يديم لنا الاستقرار والأمان.