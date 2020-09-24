نائب وزير الزراعة يشيد بإنجازات البيئة بعد إقرار الاستراتيجيات

بمناسبة اليوم الوطني التسعين

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال المشيطي: "تحل مناسبة اليوم الوطني التسعين، وقد أنجزت منظومة البيئة والمياه والزراعة بفضل من الله، ثم بالدعم السخي من القيادة الحكيمة وبقيادة الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، التوجهات الإستراتيجية في المنظومة من خلال إقرار مجلس الوزراء للإستراتيجية الوطنية للمياه، وأخرى للبيئة، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للزراعة وإستراتيجية الأمن الغذائي، مما مهّد الطريق لإكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، والذي توّج مؤخرًا بصدور نظام البيئة، ونظام المياه، ونتطلع قريبًا لصدور نظام الزراعة".

وأضاف "المشيطي"، قائلاً: "لا غرابة ونحن نستذكر اليوم المجيد، أننا على موعد في كل يوم جديد مع الإنجاز والتطوير وبطموح سقفه عنان السماء، بقيادة ملهمة وحكيمة؛ المواطن في أولى اهتماماتها، وبشعب متلاحم مع قيادته ويسهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، للوصول وبكل عزيمة وهمة عالية نحو القمة وللمستقبل الذي يليق بالسعودية بلد الحزم والعلم والتطوير".

وأوضح المهندس "المشيطي" أن الإنجاز في منظومة البيئة والمياه والزراعة امتد ليشمل تحسين الإطار المؤسسي في جميع القطاعات، ومنها ما أطلق منذ أيام من إنشاء مراكز متخصصة في منظومة البيئة، وشمل الإصلاح المؤسسي قطاع المياه سواءً من خلال النجاحات في طرح العديد من مشاريع إنتاج المياه أو محطات المعالجة، بالشراكة مع القطاع الخاص، أو بتأسيس شركة النقل والتقنية، أو التحسين والتطور المتسارع والملحوظ في قطاع التوزيع والخدمات، وأما التحسين الواضح في زيادة فاعلية وإنتاجية القطاع الزراعي.

وقال إن أزمة كورونا برهنت أن هذا القطاع قادر على تحقيق الوفرة، في ظل أزمة أصابت المنظومة التموينية بالشلل في العديد من الدول المتقدمة، وأضحى النجاح لمنظومة الغذاء في المملكة أحد مصادر الفخر لما تقدمة منظومة البيئة والمياه والزراعة في وطننا العظيم، وبما رسمته لنا قيادتنا الرشيدة لتحقيق الريادة في جميع المجالات بين الأمم، وها نحن نرى المملكة تنظم قمة مجموعة العشرين وتشارك بفاعلية في صنع التوجهات الدولية والعالمية.

وأكد "المشيطي" أن برنامج الإعانات الزراعية أكمل في شهر سبتمبر الحالي صرف الدفعة الشهرية الثانية عشرة، لصغار مربي الماشية بدعم سخي تجاوز المليار ريال، وصرف الدفعة الشهرية الثامنة لقطاع الدواجن بدعم تجاوز ٤٣٠ مليون ريال.

كما نوه بأن الترتيبات تتسارع لإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة قريباً خلال الشهرين القادمين بفضل دعم القيادة المستمر لأبنائها المواطنين والمواطنات.

وفي نهاية تصريحه، دعا المهندس "المشيطي" الله -عز وجل - أن يسبغ على ولاة الأمر الصحة والعافية والعز والتمكين ويديم على الوطن وشعبه نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد مناسبات اليوم الوطني، والمملكة تنعم بسلام ونصر وتمكين.