بالفيديو.. زائر في الهند قفز ليمسك "السيف المقدس" فضربوه حتى الموت

وسط طقوس لطائفة السيخ في المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار

كشفت الشرطة الهندية عن مقتل رجل في مدينة أمريتسار يشتبه في محاولته تدنيس أحد الأماكن السيخية المقدسة، ووقع الحادث أثناء إقامة طقوس في المعبد الذهبي في المدينة.

وبحسب تقارير فقد أفادت بأن الرجل اقتحم الحرم الداخلي للمعبد، حيث يوجد الكتاب الخاص بالطائفة السيخية المعروف باسم "غورو غرانث صاحب" وفق الديلي ميل.

وأشارت التقارير إلى أنه حاول لمس السيف المقدس الذي يوضع إلى جوار الكتاب، لكن المكان كان مؤمنًا بحراس وأشخاص آخرين يمارسون طقوسًا دينية، فما كان منهم أن أمسكوا به وأوسعوه ضربًا حتى الموت، فيما باشرت الشرطة الهندية تحقيقًا في الحادث الذي بث عبر العديد من القنوات الفضائية.

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