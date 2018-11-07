"محافظو القصيم": زيارة خادم الحرمين لمنطقة القصيم تأتي امتداداً لنهج القيادة منذ عهد المؤسس

مؤكدين حرص القيادة الرشيدة على رعاية شعبها ومصالحه وتوفير جميع ما يحتاجه

عبر محافظو محافظات القصيم عن اعتزازهم الكبير بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " حفظه الله " لمنطقة القصيم.

وعدوا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة زيارة المليك المفدى دليلاً واضحاً على ما تحظى به المنطقة وأهلها من مكانة لديه حفظه الله ويكن لهم كل الحب والتقدير.

فقد أكد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم من جانبه أن منطقة القصيم تتشرف بزيارة قائد البلاد، وأن أهالي المنطقة يشعرون بفخر وسعادة غامرة تجاه هذه الزيارة الميمونة التي تؤكد دائماً وأبداً مدى التلاحم بين القيادة وأبناء هذا الوطن المبارك.

وقال " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمنطقة دلالة قوية على مدى اهتمام الحكومة بمجالات التنمية كافة في مناطق ومدن المملكة.

من جهته رفع وكيل محافظة الرس بدر محمد العساف أسمى عبارات الترحيب لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة هذه الزيارة الميمونة للمنطقة.

وقال " إن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز " رعاه الله " لمنطقة القصيم لها بالغ الأثر، حيث عبر الجميع عن فرحتهم بزيارة القائد وعبروا عن الحب والولاء للقيادة الحكيمة التي تبذل كل جهد لخدمة الوطن والمواطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

فيما رحب محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبد العزيز الخليفة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وعدها تعبيراً عن مدى التواصل القوي بين الشعب والحكومة الرشيدة.

وقال محافظ البكيرية " إن منطقة القصيم على موعد مع أيام استثنائية بهذه المناسبة، ولا شك أن لهذه الزيارة وقعاً كبيراً وتأثيراً بالغاً في نفوس أهالي منطقة القصيم وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ين سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه.

وعبر في تصريحه عن السعادة البالغة بهذه الزيارة، وقال " أهلاً وسهلاً بخادم الحرمين الشريفين بين أبنائه في المنطقة الذين يبادلون القيادة الحب والوفاء وهي تنعم بما أكرمها الله من نعم كبيرة أسوة ببقية مناطق المملكة من مسيرة العطاء والتنمية في عهد سلمان الخير من خلال العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة التي تثبت أن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على رعاية شعبها ومصالحه وتوفير جميع ما يحتاجه.

ورفع محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري من جهته عبارات الترحيب بهذه المناسبة الغالية، وقال " فرحة لا توصف تعيشها منطقة القصيم بمناسبة الزيارة الميمونة لقائد مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ".

وأكد أن الزيارة دليل على ما تحظى به منطقة القصيم من مكانة لدى قائد المسيرة أيده الله ـ، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لنهج قادة هذه البلاد من عهد المؤسس رحمه الله حتى هذا العهد الميمون المبارك في الوقوف على أوضاعهم والالتقاء بهم وتدشين مشاريع الخير والنماء في عموم البلاد وفي مختلف المجالات , داعياً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم ورغد العيش.

ولفت محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان من جانبه النظر إلى أن منطقة القصيم تزهو بزيارة خادم الحرمين الشريفين التي تعد امتداداً لاهتماماته وتفقده لجميع مناطق المملكة الغالية، وقال " إن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم تؤكد حرصه - أيده الله - على الاطلاع عن قرب على ما تتمتع به هذه المنطقة ومناطق بلادنا الغالية من نهضة وتطور "، سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها ونماءها وتطورها.

فيما رفع محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي، عبارات الترحيب بهذه المناسبة الغالية.

وقال " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين تجسيد للنهج الذي خطه المؤسس " رحمه الله " وأبناؤه من بعده من تفقد أحوال المواطنين وتلمس حاجتهم.

وأضاف " إن الفرحة بقدومه " حفظه الله كبيرة " ومن الصعب وصفها، ونقول له أهلاً بك وبصحبك الكرام " سائلاً الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

وعبر محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن عظيم الحب وصادق المشاعر والاعتزاز والفرحة بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة.

وقال " يسرني أن أعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة البدائع عن فرحتنا واعتزازنا بزيارة ملك الحزم والعزم لمنطقة القصيم , الذي عزز فينا الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن، وبقيمتنا كمواطنين ننتمي لأعظم بقعة وأشرف أرض في هذه المعمورة " سائلاً الله تعالى أن يحفظ للبلاد قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

ورفع محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحياء من جانبه أسمى عبارات الترحيب باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها بخادم الحرمين الشريفين بمناسبة مقدمه الميمون لمنطقة القصيم، التي يبتهج بها كافة أهالي المنطقة.

وقال " أهلاً بوالدنا وملكنا المفدى ملك العزم والحزم، ويعجز اللسان عن صياغة كلمات الشكر والثناء على اللفتة الكريمة منه - حفظه الله - لزيارة أبنائه أبناء منطقة القصيم " مؤكداً أن القلب يمتلئ حباً وولاءً للملك وللوطن، لما في هذه الزيارات من قدوم تباشير الخير للمنطقة وأهلها.

فيما أكد محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي من جانبه أن الفرحة في منطقة القصيم تغمر القلوب، والمشاعر تفيض بالسعادة، والكل مبتهج وتعلو محيّاهم الفرحة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتكون بمثابة البشرى التي يتطلّع إليها أهالي المنطقة.

وقال " تحمل هذه الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مضامين سامية، وتأكيداً للنهج والدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لمناطق المملكة كافة، فأهالي القصيم بمحافظاتها ومراكزها يعيشون هذه الأيام فرحة غامرة بمقدم المليك المفدى، مبدين اعتزازهم وفخرهم بهذه الزيارة الكريمة، وهي أنموذج وجانب من جوانب الرعاية والاهتمام التي يحظى بها الوطن والمواطنون، وهو ما أصبح جلياً بما يذخر به وطننا الغالي من مظاهر التنمية والازدهار والرخاء، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ".

وأضاف " ستكون هذه الزيارة تاريخية وأحد أيام البناء والنماء في تاريخ هذا الوطن المعطاء، لما لها من أثر كبير لدى الجميع، لنلتقي بقائد الحزم والعزم، ونجدد له الولاء والانتماء، ونستمع إلى توجيهاته الأبوية، لبناء الإنسان والمكان، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد الغالية.

وعبر محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف عن البهجة والسرور الذي يختلج صدور أهالي المنطقة بهذه المناسبة الغالية.

وقال " لهي سحابة الخير التي تُظل المنطقة بالنماء والرفاهية لأبناء مملكتنا الغالية، وتجسد التقارب الكبير والترابط بين قادة هذه البلاد والمواطنين، وتعكس عمق التلاحم والمحبة، وإنه ليوم فخر عظيم لنا جميعاً في المنطقة بهذه الزيارة الكريمة الميمونة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لتستمر معها مسيرة التنمية وعجلة النهضة في المشاريع التنموية لوطننا الغالي في مختلف الأصعدة ".

وأكد أن الزيارة تترجم قوة التلاحم والتعاضد والوفاء والولاء بين القيادة والشعب، وتعكس الاهتمام والعناية الفائقة لقائد المسيرة الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بالمواطنين والمواطنات في كافة أرجاء الوطن.