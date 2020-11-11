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استهدفت عددًا من الجوانب الصحية والتوعوية والمجتمعية

خلال 6 أشهر.. مستشفى عبد الرحمن بالرياض ينفذ 16 مبادرة متنوعة

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نفّذ قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، 16 مبادرة متنوعة، خلال الستة الأشهر الماضية، استهدفت عددًا من الجوانب الصحية والتوعوية والمجتمعية.



ومن المبادرات الصحية الهادفة إلى خدمة المرضى: "طبيبك يصلك"، و"الزيارة الهاتفية"؛ للاطمئنان على صحة المرضى، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية.



كما قدّم القسم مبادرات للتوعية الصحية والمنزلية، ومبادرة "لا للقلق والتوتر"، وهي عبارة عن رسائل جوال توعوية تتضمّن أهمية إبعاد كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة عن الأخبار السلبية المتداولة عن فيروس كورونا، ومبادرة "الدعم النفسي والاجتماعي" الهادفة إلى تثقيف المرضى ودعمهم نفسيًّا ومعنويًّا.



وتضمنت المبادرات المعنية بالشراكة المجتمعية، "اليوم العالمي للمسنين"، و"بطاقة العثيم هديتنا لك" من خلال تقديم بطاقات شرائية للمرضى المحتاجين، ومبادرة "سلتك الرمضانية"، و"عيدكم معنا أحلى"، و"فرحة وطن"، بالإضافة إلى "دواءك وملزمتك بين يديك" من خلال إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.



وقال رئيس قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، نايف السبر: إن العمل ما زال جاريًا على تنفيذ المزيد من المبادرات، بالإضافة إلى الأخرى السابقة، لزيادة الوعي لدى المرضى، والاطمئنان على صحتهم، وتعزيز الدور المجتمعي من خلال مساعدة الفئات المحتاجة للدعم المادي والمعنوي.