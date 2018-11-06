هل لديك أفكار تقنية وتحلم بتحويلها لمشروعات؟ تعرّف على ما تقدمه لك حاضنات "بادر"

في الدمام والقصيم والمدينة وأبها

دشن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووضع حجر أساس 7 مشروعات إستراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومن بين ما أطلقه سموه كان حاضنات ومسرعات برنامج (بادر) في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها، وهو البرنامج الذي يرأس حاليًا الشبكة العربية لحاضنات تقنية المعلومات والاتصالات، والمدن التقنية بالمنطقة العربية التابعة للأمم المتحدة.

فإذا كان لديك فكرة تقنية وتبحث عن تمويلها، وتحويلها لمشروع استثماري ناجح.. فعليك التعرف على هذه المعلومات أولاً.

حاضنة الدمام

تم تأسيس حاضنة "بادر" في الدمام للتقنية بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، وتعمل على خلق فرص استثمارية واعدة في مجال التقنية بالمملكة، إضافة إلى تقديم مختلف التسهيلات التي تساعد رواد الأعمال في المنطقة الشرقية على تحويل أفكارهم التقنية إلى مشروعات استثمارية ناجحة.

ومن ضمن التسهيلات التي تقدمها: توفير مكاتب لرواد الأعمال في مرحلتي الاحتضان وما قبل الاحتضان، وخدمات إدارية ومحاسبية، ومالية، وقانونية، وتسويقية، وأخرى في الموارد البشرية، إلى جانب الإرشاد والتدريب العملي لرواد الأعمال في المنطقة الشرقية، وهو ما يشمل عددًا من المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في آخر ما توصلت إليه الدراسات في مجال ريادة الأعمال والتقنية.

وصل عدد المحتضنين في حاضنة «بادر» الدمام للتقنية إلى 35 في أقل من سنة، كما وصل عدد المنضمّين في مرحلة ما قبل الاحتضان إلى 20 من أصحاب المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة.

حاضنة القصيم

تم إنشاء حاضنة "بادر" في منطقة القصيم بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بنهاية شهر ديسمبر٢٠١٧، وتهدف لاستقطاب المشروعات التقنية الواعدة في المنطقة وخصوصًا في القطاعات التي تتميز بها المنطقة اقتصاديًا.

تم توفير أكثر من ٤٠ مكتبًا وثلاث قاعات للاجتماعات إضافة إلى قاعة للتدريب، وتم ربطها جميعها بأحدث أنظمة الاتصالات والإنترنت لتواكب حاجة المشروعات المستهدفة.

خلال عام ٢٠١٨ تم احتضان ١٩شركة ناشئة وفرت من خلالها أكثر من ٤٧ وظيفة مباشرة. وتعمل الحاضنة على الوجود في الفعاليات ذات العلاقة والتي تساعد برفع مستوى الوعي بريادة الأعمال بالمنطقة.

حاضنة المدينة المنورة

تم إنشاء حاضنة المدينة المنورة بالشراكة بين كلٍ من هيئة تطوير المدينة المنورة وبرنامج بادر لتشغيل وتأسيس الحاضنات، وتهدف لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة لها، والمساهمة في إنشاء الشركات التقنية والمبتكرة، وخلق فرص وظيفية وتنمية اقتصادية. وقد بلغ عدد المشروعات المحتضنة حاليًا 8 مشروعات.

حاضنة أبها

تم تأسيس حاضنة أبها بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها لخدمة رواد الأعمال في المنطقة، وهي حاضنة للتقنيات المتعددة بحكم اختلاف المقومات المتوفرة بالمنطقة من سياحة وزراعة وغيرها.

تتميز بموقعها المتوسط بين مدن المنطقة، وتخدم 3 مناطق هي نجران وجازان وعسير. وقد تم حتى الآن احتضان عدد 24 مشروعًا في مراحل مختلفة من التطوير، والاستثمار في عدد 2 من المشروعات المحتضنة فيها وهي "مشروع وصل لي" و"مشروع نوافذ السيدات".

تعمل الحاضنة على تنمية الثقافة الريادية لدى شباب وشابات المنطقة، حيث أُقيم أكثر من 20 فعالية مختلفة من ورش عمل ومحاضرات وفعاليات من بداية السنة، وهي مرتبطة بنطاق عمل الحاضنة ودورها، وقد تجاوز مجموع الحضور لهذه الفعاليات أكثر من 2500 شخص. وتهدف الحاضنة إلى استقطاب واحتضان 30 مشروعًا بنهاية 2018 وخلق أكثر من 150 وظيفة.