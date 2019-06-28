على هامش قمة العشرين .. "ترامب" يناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجارية

من شركات السيارات إلى شراء المعدات العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددًا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.

وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.

وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 04:31 AM

من شركات السيارات إلى شراء المعدات العسكرية

على هامش قمة العشرين .. "ترامب" يناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجارية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددًا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.

وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".

وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.

وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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