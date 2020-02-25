واشنطن: السعودية شريك استراتيجي.. والعلاقات معها تاريخية وتتخطى مواجهة إيران

أكدت أن طهران تتحمل مسؤولية أي اعتداء على القوات الأمريكية بالعراق

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، والعلاقات معها تاريخية ومتميزة، وتتخطى مواجهة إيران، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، ذكر المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث قضايا الأمن الإقليمي خلال زيارته للسعودية، مؤكدًا أن إيران "تتحمل مسؤولية أي اعتداء علينا في العراق"، وأن واشنطن ستمنع الميليشيات العراقية من مهاجمة المنطقة الخضراء.

وحث المتحدث رئيس الحكومة العراقية المكلف على ضم الأكراد والسنة لتشكيلته، فيما اعتبر سلوك رئيس النظام السوري بشار الأسد وإيران وروسيا نقطة سوداء في تاريخهم، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا حل عسكريًّا للأزمة السورية، واصفًا الوضع في سوريا بالكارثي، ومطالبًا روسيا وإيران بحماية المدنيين.