"التعليم" تعلن التقويم التفصيلي لبقية العام الدراسي.. وهذا شرطها للتمتع بالإجازة

بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية الخميس 24 رمضان

أعلنت وزارة التعليم تفاصيل مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ، ونشرت في جدول مفصّل أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الموافق غرة رمضان، وبداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق السادس من رمضان.

وذكرت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية نهاية دوام يوم الخميس العاشر من رمضان، وبداية إجازة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نهاية دوام يوم الخميس ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، وأن بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية الأحد ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ هـ.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية نهاية دوام يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ١٤٤٢ هـ، ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.