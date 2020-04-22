أمانة جدة تكثّف جهودها الرقابية على أسواق النفع العام

للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

استعدادًا لشهر رمضان المبارك، واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية تكثيف جهودها الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ والمراكز والمحال التجارية المستثناة من قرار الإغلاق؛ للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا وحماية السكان من انتشار العدوى.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن قطاع البلديات الفرعية كثّف جهوده ضمن نطاق 19 بلدية فرعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تشمل التباعد الاجتماعي، وتعقيم عربات التسوق وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين والمتسوقين، بما في ذلك معايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة.



كما أشار وكيل البلديات الفرعية إلى أن هذه الإجراءات تسهم في التأكد من سلامة السكان وسلامة الغذاء المقدّم لهم خلال فترة السماح بخروجهم من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية داخل نطاق الحي فقط، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.



ومنذ بداية الجائحة نفذت أمانة محافظة جدة 85.736 جولة رقابية، تم خلالها رصد 4.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية، ورصد 4.816 مخالفة بلدية، وإصدار 10.393 شهادة صحية.



وأعربت أمانة محافظة جدة عن شكرها لسكان المحافظة من مواطنين ومقيمين، على تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومشاركتهم في التبليغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات وتطبيق بلدي 940.