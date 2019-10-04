الاتحاد السعودي يوافق على لعب مباراة الأخضر بمدينة رام الله

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني والمباراة مجدولة مسبقاً

استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 أكتوبر على أرض ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة, وحرصاً على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى, والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم بلعب المباريات حسب الجدول المقرر, وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين.

وتمنى "الفيصل " التوفيق للأخضر السعودي في مشواره نحو المونديال.