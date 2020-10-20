رئيس بلدية رجال ألمع يستقبل فريق "نشامى عسير" ويشيد بمبادراته التطوعية

أكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" على أهمية الدور الذي يقوم به فريق نشامى حسوة بعسير وجهوده الكبيرة من مبادرات مجتمعية ، مثنياً على ما يقومون به من أعمال واضحة للجميع .

وتفصيلاً ..جاء ذلك خلال استقباله عدداً من أعضاء فريق نشامى حسوة ، مؤكداً أن البلدية شريك أساسي للفريق بدعم وتوجيهات أمير المنطقة وأمين منطقة عسير .

وأضاف أن البلدية داعم لمجهودات نشامى عسير وأنها لا تدخر جهداً في ذلك ، خاصة وأن الفريق يعزز قيمة العمل التطوعي ويجسده نموذجاً عملياً على أرض الواقع.

فيما قام أعضاء الفريق فى نهاية اللقاء بتكريم رئيس البلدية نظير الجهود التي تبذلها بلدية رجال ألمع في مساعدة نشامى حسوة للقيام بمبادراتهم وأعمالهم المجتمعية.