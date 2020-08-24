457 حالة جديدة .. إصابة "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 13.155

تسجيل 3 حالات وفاة خلال يوم

سجّل لبنان 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13.155 إصابةً.

بيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.648.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:37 PM

تسجيل 3 حالات وفاة خلال يوم

457 حالة جديدة .. إصابة "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 13.155

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجّل لبنان 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13.155 إصابةً.

بيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.648.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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