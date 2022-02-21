"تباعد وكمامة" و"توكلنا" ورصد 33 مخالفة وإغلاق 8 منشآت في جدة

الأمانة نفّذت خلال ثلاثة أيام 7.807 جولات للتأكد من تطبيق الاحترازات

نفّذت أمانة محافظة جدة -بمشاركة الجهات المعنية- خلال الثلاثة أيام الماضية، 7.807 جولات رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ أسفرت عن رصد 33 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.