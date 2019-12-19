في قرار متأخر.. "التعليم" تعدل أيقونات الرصد لمواد "لغتي" بالمرحلة المتوسطة

بعد تذمر بعض المعلمين والمعلمات خلال الأسبوعين الماضيين

عدلت وزارة التعليم أيقونات الرصد لمواد لغتي الخالدة للمرحلة المتوسطة بنظام "نور" بعد موجة استياء وتذمر من تأخر التعديل والبقاء على النظام السابق، وبعد تكرار إصدار تعاميم مختلفة حول آلية للاختبارات النهائية، وتأخرها لآخر الفصل الدراسي.

وعدلت الوزارة حالياً توزيع الدرجات في أيقونة "نور" لتصبح 20 درجة لكل وحدة؛ 10 درجات اختبار، و10 درجة أدوات تقييم متنوعة، و30 درجة اختبار نهاية الفصل.

وقال الشاكون إن الوزارة أعلنت من بداية الفصل الدراسي عن تعثر النظام القديم، وهو أن يكون هناك اختبار نهائي من 30 درجة، وبعد انتهاء الوحدة الأولى والثانية والثالثة تفاجؤوا بأن النظام في "نور" لم يتغير، حيث بقي على النظام السابق؛ مما جعلهم يختبرون ويرصدون على النظام القديم، ليصلهم تعميم متأخر حول آلية الاختبار، وأن يشرعوا في تجهيز الأسئلة حتى يصدر تعميم يبين آلية جديدة للاختبار، مع بقاء توزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة في برنامج "نور" على النظام السابق حينها دون تغير.

وكان عدد من معلمي ومعلمات اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة والابتدائية أبدوا تذمرهم واستياءهم خلال الأسبوعين الماضيين من تكرار إصدار تعاميم مختلفة حول آلية للاختبارات النهائية وتأخرها إلى آخر الفصل الدراسي.