حزب "عون" عارض تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة اللبنانية

"باسيل" أرجع السبب إلى ما وصفه بـ"تجربة غير مشجعة معه"

أعلن جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "تكتل لبنان القوي قرر عدم تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة".

وقال "باسيل" في تصريح من قصر بعبدا بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي أسفرت عن تكليف "ميقاتي": "قررنا عدم التسمية؛ لأن لدينا تجربة سابقة غير مشجعة وغير متناسبة مع المهمة الإصلاحية المطلوبة"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وعبّر عن تمنيه أن يجري تشكيل الحكومة بسرعة.