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دعتهم لتهدئة السرعة أو التوقف عن السير حتى زوال العائق

"أمن الطرق" تحذر سالكي طرق "الحدود الشمالية" من الأمطار الغزيرة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض الطرق في المنطقة.

وتفصيلاً، فقد دعا "أمن الطرق" مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا طريق عرعر- طريف، لأخذ الحيطة وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق، وذلك نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الطرق بالمنطقة.