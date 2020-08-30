الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا

وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

3

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 08:18 AM

وصل إجمالي الإصابات إلى 5.890.532 إصابة

الولايات المتحدة: 44.656 إصابة جديدة و978 وفاة إضافية بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 529

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 44.656 إصابة مؤكدة، و978 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، إلى 5.890.532 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 181.143 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد أمريكا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020