"منشآت" و"سمة" توقعان مذكرة تفاهم على هامش ملتقى بيبان حائل

لبرنامج التوعية التمويلية ولتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية المملكة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اليوم؛ مذكرة تفاهم لبناء إطار موحد لبرنامج التوعية التمويلية، والذي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كافة الحلول التمويلية؛ وذلك على هامش بيبان حائل المقام خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2019م.

وأشار نائب محافظ منشآت للتمويل محمد بن مسفر المالكي؛ إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع سمة يأتي تأكيداً لأدوار سمة الرئيسة وريادتها في قطاع المعلومات الائتمانية كإحدى ركائز القطاع المالي، وأهمية المنشآت الصغيرة والناشئة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية؛ لما لها من أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة (2030).

وأضاف المالكي أن أحد التحديات الحقيقية لرواد الأعمال هي في الحصول على التمويل، إما لعدم فهم الإجراءات أو عدم الإلمام بالمفاهيم التمويلية الأساسية؛ كالمعلومات الائتمانية التي توفرها سمة، وآثار الملاءة المالية والالتزام بالسداد من عدمه في اتخاذ القرارات التمويلية بشقيها السلبي والإيجابي، أو عدم الالتزام بالسداد؛ مما قد يؤدي إلى تخوف جهات الإقراض في منح التمويل نظراً لارتفاع المخاطر.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني؛ عن حرص الشركة على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية تجسيداً لدور سمة الريادي في التثقيف المالي، وخصوصاً في قطاع التمويل، وحفظ حقوق المستهلكين عبر برامج ومبادرات تسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن شراكتهم مع منشآت تشمل إعداد خطة تنفيذية لندوات توعوية وفعاليات لأصحاب لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير محتوى توعوي مالي يستهدف رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الخيارات والأدوات التمويلية لدى جهات التمويل وكيفية الوصول لها.