





2

23 طالبة يدرسن بقرية الفحو ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً

متوفرة للبنين فقط.. خدمة النقل المدرسي غير متاحة للطالبات بـ"ذهب الليث"

687

منذ بداية العام الدراسي وأهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث ملازمون لبناتهم أثناء أوقات الدراسة؛ بسبب عدم توفر خدمة "النقل المدرسي" لهن برغم توفيرها للبنين بذات القرية.



وتفصيلًا: يبلغ عدد الطالبات بقرية ذهب اللاتي لم يستفدن من خدمة "النقل المدرسي" 23 طالبة يدرسن في قرية الفحو، ويقطعن يومياً نحو 16 كلم ذهاباً وإياباً، فيما لم يحرك التعليم ممثلاً في مكتب التعليم بربوع العين ساكناً لحل المشكلة.



وقال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق": إنه عند مراجعة المكتب والشركة المتخصصة في النقل المدرسي بربوع العين بمحافظة أضم، تم أخذ تعهد على أحد أولياء الأمور لإيصال الطالبات إلى المدرسة بحجة أن "الباص" لا يمكنه الوصول إلى المدرسة بسبب وعورة الطريق.



وأكد أولياء الأمور أنهم مضطرون بشكل يومي لإيصال بناتهم إلى تلك المدرسة التي تقع في قرية مجاورة لهم، بينما القرى الأخرى في محافظتي الليث وأضم تنعم بخدمة النقل المدرسي.



وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة بناتهم المستمرة منذ بداية العام الدراسي، وإيجاد الحلول العاجلة لضمان استمرارية تعليمهن.