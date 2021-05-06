الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 12:58 PM

سيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وتفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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