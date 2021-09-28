"الأرصاد" يُنبِّه منطقة الرياض: عوالق ترابية وتدنِّ في مدى الرؤية

تشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.. وتستمر حتى الرابعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد استمرار عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.