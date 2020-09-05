المغرب تسجِّل 1555 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 70160 والوفيات 1329 شخصًا

سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1555 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 70160.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجَّلت أيضًا 37 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1329، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 53929. مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14902، من بينها 189 حالة خطيرة.