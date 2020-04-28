منظمة الصحة العالمية: غزة لم تبدأ منحنى انتشار فيروس كورونا

صبح: الجائحة زادت العبء على القطاع الصحي في ظل نقص الأدوية

أكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة عبد الناصر صبح أن جائحة فيروس كورونا زادت العبء على القطاع الصحي في قطاع غزة، إضافة إلى التحديات التي كان يواجهها من نقص للأجهزة الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية التي تصل إلى نسبة 50%.

وأشاد صبح في تصريح له عبر الفيديو بدور المانحين في دعم نشاطات منظمة الصحة العالمية في فلسطين، مشيراً إلى أن المنظمة استطاعت الحصول على ثلث الموازنة التي طلبتها لتمويل النشاطات المتعلقة بمجابهة جائحة فيروس كورونا وقدرها 34 مليون دولار أمريكي.

وبين مدير مكتب منظمة الصحة العالمية أن غزة ستواجه جائحة كورونا عاجلاً أم آجلاً، منوهاً بأنها لم تبدأ في منحنى الانتشار وأن الأمر مسألة وقت.