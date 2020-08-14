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فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 335 ألفاً

الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.