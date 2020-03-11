إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لامرأة كانت تعاني في الأصل من حالات مرضية

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي لامرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح للصحفيين: إن "المرأة المتوفاة أجنبية (53 عامًا)، وكانت تعاني في الأصل من حالات مرضية من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم".

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19".