"عسيري": ما يشاع حول إصابات بالفطر الأسود في البحرين غير صحيح

نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين.
وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".
هناك حالات نادرة تسبب العدوى وليس لها علاقة مباشرة بكورونا
نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين.
وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".