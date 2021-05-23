"عسيري": ما يشاع حول إصابات بالفطر الأسود في البحرين غير صحيح

هناك حالات نادرة تسبب العدوى وليس لها علاقة مباشرة بكورونا

نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".