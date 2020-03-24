"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران

مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ2 صباح الأربعاء.

حالة الطقس الأرصاد نجران

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 09:46 AM

مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ2 صباح الأربعاء.

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