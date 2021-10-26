بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية

قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية

قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

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26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 05:00 PM

قال: "ريما بنت بندر" تمثّل المملكة في اللجنة الأولمبية

بالفيديو.. "القاضي": لدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية ومدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال نائب وزير الرياضة بدر القاضي: إن الأميرة ريما بنت بندر تمثل المملكة في اللجنة الأولمبية، ولدينا أكثر من 700 لاعبة سعودية، وتعاقدنا مع مدربة ألمانية عالمية لتطوير اللعبة النسائية في المملكة.

جاء ذلك في جلسات منتدى #مبادرة_مستقبل_الاستثمار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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