رغم خروجه بداعي الإصابة .. الآسيوي يعلن: "فييتو" الهلال الأفضل

اختار الاتحاد الآسيوي لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني لوسيانو فييتو كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى - الجولة الأولى - من دوري أبطال آسيا 2021، والتي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء أمس الخميس.

وكان "فييتو" قد أحرز هدف الهلال الثاني عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول ، وخرج بداعي الإصابة.

يُذكر أن الهلال يتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع أجمك، التي تضم كلاً من ( الهلال السعودي، أجمك الأوزبكي، شباب الأهلي دبي، استقلال الطاجيكي).