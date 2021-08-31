"الأرصاد": القيصومة وحفر الباطن الأعلى حرارة بالمملكة بـ47 درجة

المركز كشف أن الرياض وينبع سجلتا 46 درجة.. والأحساء 45.8

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة التي تسجّل درجة الحرارة الأعلى لهذا اليوم.

وقال المركز إن درجة الحرارة في القيصومة، وحفر الباطن وصلت إلى 47، فيما وصلت في الرياض وينبع إلى 46 درجة.

وأضاف: درجة الحرارة في الأحساء بلغت 45.8، بينما سجّلت الدمام 45.4، ووصلت الحرارة في كلّ من العلا ورفحاء وبريدة إلى 45 درجة.