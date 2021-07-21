كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و360 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 05:58 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و360 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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