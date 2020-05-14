لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.فيروس كورونا الجديد
إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.