لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات

إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 02:06 PM

إجمالي المصابين 886 واستقرار الوفيات عند 26 حالة

لبنان تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" دون وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح مجموع الإصابات 886 إصابة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، وبقي العدد التراكمي مستقراً عند 26 حالة.

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