حتى 7 مساءً .. "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على نجران

"المدني" يدعو الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة: "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة"، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.