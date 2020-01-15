بالفيديو.. عامل المعرفة يدشِّن فكرة حصالة العرفج لتشجيع المواطنين على الادخار

طالب بالنظر في مشكلة المعلمين والمعلمات المغتربين

دشَّن عامل المعرفة فكرة ‫(حصالة العرفج) لتشجيع المواطنين على الادخار، وأكد أن من أهم سبل إغراء المعلم للتدريس في القرى النائية أن يُقتصر ويُحدَّد له العمل فيها لمدة سنة واحدة فقط.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي البداية أشار العرفج إلى أنه من المهم النظر في مشكلة المعلمين والمعلمات المغتربين، خاصة مع خبر تقديم الاختبارات والتصحيح في "رمضان"، مقترحًا أن يحدَّد العمل فيها لكل معلم لمدة سنة واحدة فقط، وإذا أراد استكمال مهمة التدريس فتحسب لهه الوزارة السنة بسنتين.

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض العرفج رواية "مغتربات الأفلاج" للمؤلفة الكاتبة "بشاير محمد" داعيًا وزارتَي التعليم والخدمة المدنية لقراءتها.

كما تحدث المهندس "فارس التركي" لـ"يا هلا بالعرفج" عن مفهوم جديد للعمل الخيري "المستدام"، فيما تمنى عامل المعرفة العودة إلى نظام "الوقف الإسلامي" في إدارة العمل الخيري.

في سياق متصل، دشَّن عامل المعرفة فكرة (حصالة العرفج) لتشجيع المواطنين على الادخار.